In Kempten ist in Sankt Mang am Montag im Keller eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr bekämpft den Brand aktuell.

Um etwa 10:45 Uhr am Montag ging bei der Polizei die Meldung eines Brandes in Kempten ein. Im Keller eines Wohnhauses in der Friedrichstraße im Kemptener Ortsteil Sankt sei es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Sofort rückten Feuerwehr und Polizei aus.

Keller von Wohnhaus in Kempten brennt - Feuerwehr löscht Flammen und evakuiert Bewohner

Tatsächlich brennt es momentan im Keller des Wohnhauses, teilte eine Pressesprecherin der Polizei gegenüber all-in.de mit. Die Feuerwehr ist aktuell damit beschäftigt, das Feuer zu löschen. Das Haus, bei dem es sich laut der Polizeisprecherin um ein größeres Wohnhaus handelt, in dem mehrere Menschen leben, wurde evakuiert. Alle Wohnungen wurden geräumt. Die Feuerwehr kümmert sich um die Bewohner.

Keine Straßensperrungen - Verkehr nicht beeinträchtigt

Das Brandgeschehen spielt sich aktuell wohl nur im Keller des Hauses ab und breitet sich anscheinend nicht aus. Für den Verkehr entstehen keine Beeinträchtigungen. "Straßensperrungen sind nicht notwendig", erklärte die Pressesprecherin der Polizei.