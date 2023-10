In Tuntenhausen (Landkreis Rosenheim) ist am Montagabend in einer Gaststätte ein Feuer ausgebrochen. Dabei entstand ein hoher Schaden. Nach den Löscharbeiten gestanden drei Kinder, das Feuer gelegt zu haben.

Bei dem Brand in einer ehemaligen Gaststätte entstand der Polizei zufolge ein Sachschaden im vermutlich fünfstelligen Bereich. Am Montagabend, gegen 18:10 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle ein Notruf über einen Gebäudebrand in der Ostermünchener Straße in Tuntenhausen, Ortsteil Beyharting ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand das Obergeschoss des Gebäudes bereits in Flammen.

Feuerwehr kann schlimmeres verhindern

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte der Brand rechtzeitig unter Kontrolle gebracht und ein weiteres Vordringen der Flammen verhindert werden. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei Oberbayern Süd glücklicherweise niemand. Während der Löscharbeiten musste die Polizei kurzzeitig Verkehrssperren einrichten. Noch vor Ort meldeten sich drei Kinder bei den Polizeibeamten und gaben an, in das Gebäude eingedrungen zu sein und dort den Brand verursacht zu haben.

Gebäude war unbewohnt

Bei dem Brandobjekt handelte es sich um ein unbewohntes, ehemaliges Gaststättengebäude. Nach Abschluss der Löscharbeiten übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Bad Aibling, später der Kripo Rosenheim, die ersten Ermittlungen vor Ort. Die weiteren Untersuchungen werden, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, vom Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim geführt.