In der Oberallgäuer Gemeinde Missen-Wilhams hat am Donnerstag ein Holzanbau gebrannt. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle. Der Sachschaden ist dennoch nicht gerade gering.

Es war Donnerstagmorgen, als der Holzanbau, der direkt an einen Garage angrenzt, in Brand geriet. Warum das Feuer aufloderte ist laut Polizei noch unklar. In dem Anbau befanden sich unter anderem Werkzeuge sowie Reinigungsmittel.

Feuerwehr, Rotes Kreuz und First Responder rücken zu Brand in Missen-Wilhams aus

Feuerwehr und Einsatzkräfte rückten sofort zu dem Feuer in Missen-Wilhams aus. Am Einsatz waren etwa 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Missen, drei Einsatzkräfte vom Roten Kreuz sowie ein First Responder aus Missen beteiligt.

20.000 Euro Sachschaden bei Feuer in Missen-Wilhams - Polizei ermittelt

Wie die Polizei mitteilt, konnte der Brand schnell wieder gelöscht werden. Dennoch entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Polizei geht von etwa 20.000 Euro Schaden aus, der durch das Feuer verursacht wurde. Um die Ursache für den Brand zu klären, hat die Polizeiinspektion Immenstadt die Ermittlungen aufgenommen.