Am Montag hat es im Hotel Bären in Eisenberg-Zell einen Brand gegeben. Die Feuerwehr rückte mit 80 Kräften an. Ausgebrochen ist das Feuer in einem Wäschekorb.

Es war am schon recht späten Montagabend, als aus einem Keller des Hotels in Zell, einem Ortsteil der Gemeinde Eisenberg im Landkreis Ostallgäu, plötzlich Rauch aufstieg. Der Qualm kam aus einem Wäschezimmer in dem Keller und konnte schnell auch vor dem Gebäude festgestellt werden.

Hotel wegen Rauchentwicklung evakuiert

Zur Sicherheit rückten die Polizei und die Feuerwehr an. Die Einsatzkräfte evakuierten das Hotel. Die etwa 50 Gäste wurden vorsorglich aus dem Haus geleitet und schließlich durch die Rettungssanitäter betreut, berichtet die Polizei.

Feuerwehr löscht Brand im Hotel Bären in Eisenberg

Währenddessen machte die Feuerwehr die Ursache für den Rauch aus: In dem Wäschezimmer war es zu einem Brand gekommen. Dort hatte ein Korb mit darin befindlicher Wäsche Feuer gefangen. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Flammen.

Wäsche entzündete sich wohl von selbst

Nachdem der Brandherd gelöscht worden war, stellte sich heraus, dass die Wäsche sich mit großer Wahrscheinlichkeit selbst entzündete. Laut Polizei sind oftmals Rückstände von ungesättigten Fettsäuren in den gewaschenen Textilien der Grund dafür.

Keine Verletzten und so gut wie kein Sachschaden, aber großes Aufgebot an Feuerwehrkräften

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Und auch am Gebäude selbst entstand kein Sachschaden. Lediglich der Wäschekorb war zerstört. Im Einsatz waren rund 80 Feuerwehrkräfte, sowie ein Rettungswagen und zwei Streifen der Polizei. Nachdem der Einsatz durch die Feuerwehr und die Polizei beendet wurde, konnten alle Hotelgäste wieder ins Gebäude zurück.