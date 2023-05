Am Samstagabend ist bei einem Brand in Winterrieden ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 100.000 Euro entstanden. Das Feuer war in einem Garagenanbau ausgebrochen und "trotz intensiver Löscharbeiten" auch auf das Dach des Wohnhauses übergegriffen, bevor es gelöscht werden konnte.

"Durch das Feuer wurde der Garagenanbau und die darin gelagerten Gegenstände vollständig zerstört und das Dach des Hauses stark beschädigt", teilt die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

Brandursache unklar

Die Brandursache ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Die Feuerwehren Winterrieden, Klosterbeuren, Egg a. d. Günz, Babenhausen und Boos sowie der Rettungsdienst waren mit insgesamt circa. 83 Einsatzkräften vor Ort.

Ermittlungen laufen

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen und den Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD) übernommen . Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen geführt.