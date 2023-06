Ein Feuer ist am Sonntag in einem Theater in Neu-Ulm ausgebrochen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400.000 Euro.

Rauch, der aus einem Theater im sogenannten Vorfeld in Neu-Ulm drang, löste am Sonntagvormittag einen Feuerwehreinsatz aus. Als die Feuerwehr Neu-Ulm vor Ort eintraf, stellten die Brandbekämpfer fest, dass ein Feuer in einem Büro des Theaters ausgebrochen und das gesamte Theater bereits stark verraucht war. Das Feuer flammte immer wieder auf. Doch schließlich gelang es den Brandbekämpfern das Feuer zu löschen.

Sachschaden an Theater in Neu-Ulm wird auf 400.000 Euro geschätzt

Verletzte gab es keine. Der Sachschaden wird auf 400.000 Euro geschätzt.

Die Polizei versucht nun zu ermitteln, was genau zu dem Brand geführt hat. Die ersten Ermittlungen übernahmen die Polizeiinspektion Neu-Ulm und der Kriminaldauerdienst Memmingen.