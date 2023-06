Hoher Sachschaden ist laut Polizei am Samstagmorgen bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Langenargen entstanden. Es ist unbewohnbar.

Gegen 02:25 Uhr bemerkten Zeugen, dass im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Andreas-Brugger-Straße in Langenargen im Bodenseekreis ein Feuer ausgebrochen war, berichtet die Polizei. Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl schon komplett in Flammen.

Benachbarte Familie muss nach Wohnhausbrand in Langenargen medizinisch versorgt werden

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Bewohner bereits eigenständig in Sicherheit gebracht, so dass sie unverletzt blieben. Anders sah die Sache bei einer benachbarten Familie aus. Sie atmete durch ein offenstehendes Fenster Rauch ein und musste vor Ort medizinisch versorgt werden.

Wegen einer Vorerkrankung brachten die Rettungskräfte den 40-jährigen Familienvater zur weiteren Beobachtung in eine Klinik. Bei seiner 40-jährigen Frau und den zwei Kindern, 3 und 7 Jahre alt, reichte eine Untersuchung vor Ort.

Mehrfamilienhaus ist nach Brand unbewohnbar

Um das Feuer vollständig löschen zu können, mussten die Brandbekämpfer den Dachstuhl an mehreren Stellen öffnen. Das Mehrfamilienhaus mit seinen sieben Wohnungen ist durch den Brand unbewohnbar. Die Anwohner organisierten sich selbst eine Unterbringung.

Der Sachschaden beläuft sich nach den ersten Schätzungen der Polizei auf mehrere hunderttausend Euro. In der Nacht auf Samstag war die Feuerwehr mit 96 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen, die Polizei und etwa 12 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort im Einsatz.

Brandursache ist noch unklar - Polizei Friedrichshafen sucht nach Zeugen

Die Polizei Friedrichshafen sperrte den Brandort ab und leitete Ermittlungen ein. Denn was das Feuer ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Die Beamten suchen deshalb nach Zeugen. Wer in der Nähe der Andreas-Brugger-Straße in Langenargen Verdächtiges beobachtet hat, soll sich mit der Polizei Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541/7010 in Verbindung setzen.