Ein Feuer ist am Sonntagnachmittag in einem Salzlager an der Straße OAL11 zwischen Willofs und Beschauen ausgebrochen. Die Kripo ermittelt.

Ein Brand ist nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag auf einem Lagerplatz des Bauhofs Dösingen an der Kreisstraße OAL 11 zwischen Willofs und Beschauen (Landkreis Ostallgäu) ausgebrochen. Bereits wenige Minuten, nachdem der Brand entdeckt worden war, stand das Salzlager komplett in Flammen.

18 Bilder Benjamin Liss

Feuerwehren Willofs, Untrasried, Heissen und Burgen sind mit 105 Mann vor Ort

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Willofs, Untrasried, Heissen und Burg, die insgesamt mit 105 Mann vor Ort waren, konnten verhindern, dass das Feuer auf ein angrenzendes Waldstück übersprang.

Der Lagerplatz des Bauhofs Dösingen mitsamt seiner Gebäude brannte komplett nieder. Der Sachschaden beträgt zwischen 100.000 und 150.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Kriminalpolizei Kaufbeuren ermittelt und sucht nach Zeugen

Die ersten Ermittlungen übernahmen die Polizeiinspektion Kaufbeuren und der Kriminaldauerdienst Memmingen. Nun wird die Kriminalpolizeistation (KPS) Kaufbeuren weiter ermitteln.

Auch interessant für dich: Gegen Baum geschleudert

Autofahrer (45) stirbt bei schwerem Unfall bei Bad Tölz

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brand machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Kaufbeuren melden. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 08341/9330 erreichbar.