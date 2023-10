Die Polizei hat einen 37-jährigen Mann festgenommen. Er soll in Friedrichshafen seit Monaten Daten und PINs von Bankkunden mit an einem Geldautomat angebrachten Geräten ausgespäht haben.

Beamte der Kriminalpolizei Friedrichshafen haben Ende September einen 37-jährigen Mann festgenommen, wie die Polizei jetzt mitteilte. Der Mann wird verdächtigt mindestens seit Juli 2023 Manipulationen an einem Geldautomaten in Friedrichshafen vorgenommen zu haben, um bei Geldabhebungen die Kartendaten der Bankkunden sowie die dazugehörigen PINs auszuspähen. Mit diesen ausgespähten Daten wollte er offenbar Duplikate der Karten herstellen.

Mann brachte in Friedrichshafen technische Geräte an Bankautomat an

Der Tatverdächtige hatte bereits vor dem 28. Oktober 2023 technische Geräte an einem Geldautomaten in Friedrichshafen angebracht. Er kam dann mehrfach zurück, um die Gerätschaften zu überprüfen. Auf diese Weise wollte der Tatverdächtige sicherstellen, dass die Bankdaten sowie die PINs reibungslos ausgespäht werden, teilt die Polizei mit.

Mann beim Überprüfen der Gerätschaften festgenommen

Am Nachmittag des 28. Oktobers wurde die an dem Bankautomaten vorgenommene Manipulation dann jedoch von einem Kriminalbeamten entdeckt. Noch am selben Abend kehrte der Tatverdächtige zurück und konnte von den Ermittlern dabei ertappt werden, wie er die von ihm angebrachten Gerätschaften überprüfte. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und am nächsten Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Ravensburg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 37-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen. Seither befindet sich der Mann in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ravensburg sowie der Kriminalpolizei Friedrichshafen dauern an.