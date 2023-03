Beamte der Grenzpolizei haben am Flughafen Memmingen einen Mann bei der Einreise kontrolliert, der per Haftbefehl gesucht wurde. Es geht um eine mehrjährige Freiheitsstrafe.

Am Samstagvormittag haben die Grenzbeamten der Polizeiinspektion Memmingen den 23-jährigen Mann festgenommen. Bei der Einreisekontrolle am Allgäu Airport hatten die Beamten festgestellt, dass der Mann mit Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Hamburg gesucht wurde. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Memmingen eingeliefert. Er hat eine Restfreiheitsstrafe von mehreren Jahren abzusitzen.