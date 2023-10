Kommende Woche sind in Bayern Herbstferien. Ein deutliches Vorzeichen dafür: Schulschwänzer am Flughafen Memmingen.

Bei einer Ausreisekontrolle hat die Polizei am Flughafen Memmingen am Dienstag wieder einen Verstoß gegen die Schulpflicht festgestellt. Obwohl die Herbstferien in Bayern erst kommende Woche sind, wollte eine 33-jährige Frau mit ihrem neunjährigen Sohn schon früher nach Skopje in Nordmazedonien fliegen.

Verstoß gegen die Schulpflicht am Flughafen Memmingen

Auf Nachfrage der Polizei gab die Mutter zu, dass sie ihren Sohn in der Schule krank gemeldet hatte, um vorzeitig in den Urlaub fliegen zu können. Eine Schulbefreiung lag jedoch nicht vor. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Mutter ein und informierten die Schule und das zuständige Schulamt über den Vorfall. Im Anschluss an die Kontrolle durften Mutter und Sohn weiterreisen.