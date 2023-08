Im Kaisertal in Tirol wurden am Samstag zwei deutsche Kletterer schwer verletzt. Durch einen Felsausbruch stürzten fußballgroße Steine auf sie herab.

Am Samstag, gegen 6:30 Uhr, stiegen drei deutsche Kletterer (48, 46 und 45 Jahre alt) in die Kletterroute "Via Aqua" auf die "Kleine Halt" im Kaisertal ein. Die Polizei berichtet, dass es anschließend, gegen 7:15 Uhr zu einem Felsausbruch kam. Etwa 50 bis 60 Meter oberhalb der Position der Männer brachen teils fußballgroße Steine aus der Felswand, die auf die Kletterer stürzten.

Zwei Kletterer bei Felssturz im Kaisertal schwer verletzt

Der 48-Jährige und der 45-Jährige Kletterer wurden von den Felsen getroffen. Sie erlitten schwere Verletzungen. Der 46-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Verletzten wurden mit einem Tau geborgen und erstversorgt. Nach der erfolgten Erstversorgung brachte sie ein Notarzt in das Bezirkskrankenhaus Kufstein.