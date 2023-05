In Feldkirch sollte am Freitagabend das Schulfest "High Five" routinemäßig stattfinden. Am Ende waren über 90 Einsatzkräfte und ein Landeschemiker vor Ort.

In der Nacht von Freitag auf Samstag fand in Feldkirch beim Alten Hallenbad die Veranstaltung "High Five" statt. Dabei handelte es sich um ein Schulfest mit Musik und DJ. Der Event wurde laut Polizei von über 1.300 Personen besucht. Am Ende waren auch Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in einem Großeinsatz zugegen.

Mehrere Menschen melden Pfefferspray

Eigentlich begann es für die Polizei mit einem normalen Einsatz: Gegen 1:00 Uhr begab sich eine Streife der Polizeiinspektion Feldkirch zur Veranstaltung, weil dort bei einem Gast angeblich Amphetamine gefunden wurden. Doch schon als die Beamten eintrafen, kamen ihnen mehrere Menschen entgegen, die sagten, dass im Alten Hallenbad vermutlich Pfefferspray versprüht worden sei.

Großeinsatz der Einsatzkräfte

Weil die Beamten eine Massenpanik befürchteten, wurde ein Großeinsatz ausgelöst. Das hatte zur Folge, dass sich am Einsatzort schlussendlich vierzehn Polizeibeamte mit fünf Fahrzeugen, vierzig Personen und fünf Fahrzeuge der Feuerwehr Feldkirch, vierzig Personen und dreizehn Fahrzeuge der Rettung sowie unter anderem der Landeschemiker befanden.

Dreizehn Menschen durch Reizgas verletzt

Tatsächlich befand sich in den Räumlichkeiten nämlich eine Spur eines Reizgases. Durch dieses Reizgas erlitten dreizehn Menschen eine Beeinträchtigung. Sie wurden dadurch leicht verletzt. Jedoch benötigten sie keine Behandlung in einem Krankenhaus.

Ursache der Kontamination unklar

Hinsichtlich des Reizgases musste die Feuerwehr keine Maßnahmen ergreifen. Das Gas hatte sich offenbar von selbst verflüchtigt. Die Ursache der Kontamination konnte nicht eruiert werden, berichtet die Polizei. Der Einsatz dauerte insgesamt bis 2.50 Uhr.