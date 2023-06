Am Dienstagnachmittag ist es im Landkreis Günzburg zu zwei Bränden gekommen. In Westerheim brannten mehrere Quadratmeter eines trockenen Feldes nieder. In Jettingen-Scheppach geriet eine Böschung in Brand.

In Westerheim geriet gegen 13:00 Uhr ein trockenes Feld an der Kreisstraße 32, Höhe Unterwesterheim in Brand. Das Feuer erstreckte sich über einer Fläche von knapp 150 Quadratmetern. Die Feuerwehren Westerheim, Erkheim und Sontheim brachten die Flammen schließlich unter Kontrolle und konnten den Brand löschen.

Polizei warnt

Bei dem Brand entstand ein Schaden von knapp 1.000 Euro. Was das Feuer ausgelöst hatte ist laut Polizei noch unklar. Allerdings könnte es mit der aktuellen Trockenheit zusammenhängen. Die Polizei warnt deswegen vor einer deutlich erhöhten Brandgefahr.

Böschung auf 15 Metern Länge in Brand

Am Dienstag geriet auch eine Böschung an der Kreisstraße zwischen Goldbach und Jettingen aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das trockene Gras brannte der Polizei zufolge auf etwa 15 Metern Länge. 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Jettingen konnten den Brand schließlich löschen.