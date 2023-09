Am vergangenen Samstag hat ein Unbekannter einen jungen Mann bei einem Streit vor einer Kemptener Disko verletzt. Der Mann verpasste dem 20-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht und flüchtete anschließend. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Samstag, den 9. September war es laut Polizei gegen 01:50 Uhr in Kempten vor einer Diskothek in der Memminger Straße zu einem Streit gekommen, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Nach einem zunächst verbalen Konflikt schlug ein unbekannter Mann einem 20-Jährigen plötzlich mit der Faust ins Gesicht.

Opfer im Krankenhaus - Täter auf der Flucht

Der Polizeimeldung zufolge erlitt der junge Mann durch die Attacke "nicht unerhebliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der unbekannte Täter flüchtete vor Eintreffen der Polizei, Zeugen konnten ihn aber wie folgt beschreiben:

Etwa 170-175 Zentimeter groß

Ungefähr 20 Jahre alt

Dunkle kurze Haare

Er trug ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeans und weiße Sneaker

Vor der Disko war er Teil einer vierköpfigen Gruppe.

Polizei bittet um Bild- und Videoaufzeichnungen

Weil sich die Tat unmittelbar im Außenbereich des Eingangs ereignete und viele Menschen zum Tatzeitpunkt vor Ort waren, bittet die Polizei Kempten per Email oder telefonisch unter 0831/9909-2140 um Hinweise zum Täter und dem Vorfall. Außerdem bittet die Polizei Kempten darum, etwaige selbstgemachte Bild- und Videoaufnahmen aus dieser Nacht zu überprüfen und gegebenenfalls zur Verfügung zu stellen.