In Altshausen (Landkreis Ravensburg) ist ein Mann Opfer einer sogenannten "Sextorsion" geworden. Eine Frau hatte ihn mit Nacktaufnahmen, die während eines Chats angefertigt wurden, erpresst. Am Ende zahlte der 25-Jährige knapp 2.000 Euro an die Erpresserin.

Der Mann lernte auf eine Online-Plattform Anfang der Woche eine attraktive Frau kennen, die der Polizei zufolge dem 25-Jährigen Avancen machte und rasch auf Videotelefonie umschaltete. Das Opfer wurde im weiteren Verlauf davon überzeugt, sich nackt vor der Kamera zu präsentieren, was der 25-Jährige tat.

Erpresserin fordert 7.000 Euro

Wenig später forderte die vermeintliche Bekannte rund 7.000 Euro von ihrem Opfer. Sie drohte damit, die Nacktaufnahmen zu verbreiten, sollte er nicht zahlen. Der 25-Jährige bezahlte knapp 2.000 Euro an die Erpresser, bevor er sich zu einer Anzeige bei der Polizei entschloss.

Vorsicht bei Internet-Bekanntschaften

Die Polizei warnt regelmäßig vor dieser Erpressungs-Masche. Die Täter nutzten das Schamgefühl der Opfer, das oft ein so groß ist, dass diese lieber ihr Erspartes hergeben, als sich an eine Vertrauensperson oder die Polizei wenden. Die Polizei mahnt dazu daher vorsichtig mit der Weitergabe persönlicher Informationen im Internet zu sein, und keinesfalls intime Bilder oder Videos mit Fremden zu teilen. Weitere Informationen und Tipps stellt das Polizeipräsidium Ravensburg unter www.polizei-beratung.de zur Verfügung.