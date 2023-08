Drei betrunkene Radler sind der Polizei in Kaufbeuren, Kempten und Egg an der Günz ins Netz gegangen. Einer davon konnte sich kaum noch auf den Beinen halten.

In der Nacht auf Samstag fiel einer Polizeistreife in Kaufbeuren gegen 01:00 Uhr ein Radler auf, der in der Ganghoferstraße ohne Licht auf der falschen Seite des Radwegs unterwegs war und dabei ziemlich unsicher wirkte.

32-jähriger Radler fährt mit über 2,6 Promille und Drogen im Blut durch Kaufbeuren

Als ihn die Polizisten anhielten, hatte der 32-Jährige große Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten, berichtet die Polizei. Ein Atemalkoholtest zeigte dann auch gleich den Grund dafür an. Der 32-Jährige hatte über 2,6 Promille Alkohol intus. Außerdem stand er unter starkem Drogeneinfluss. Daneben fanden die Polizisten noch mehrere Gramm Marihuana und ein verbotenes Springmesser bei dem Mann. Er musste die Polizisten auf die Wache begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Die Beamten zeigten ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz an.

1,8 Promille: Betrunkener Radler will in Kempten vor der Polizei flüchten

Ein betrunkener Fahrradfahrer ging am Wochenende auch der Polizei in Kempten ins Netz. Eine Polizeistreife stieß am frühen Sonntagmorgen auf einen 48-Jährigen, der unter seinem Fahrrad lag. Als die Streife wendet, um nach dem Mann zu sehen, kam jedoch wieder Leben in den 48-Jährigen. Er setzte sich auf sein Fahrrad und versuchte davonzuradeln. Die Polizisten holten ihn jedoch ein und kontrollierten ihn. Dabei stieß den Beamten schon deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Er zeigte einen Wert von über 1,8 Promille an. Die Polizisten leiteten daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr gegen den 48-jährigen ein.

20-Jähriger radelt mit über 1,6 Promille durch Egg an der Günz

Ähnlich stark alkoholisiert war ein 20-Jähriger, der am Donnerstagabend in Egg an der Günz (Landkreis Unterallgäu) mit seinem Fahrrad unterwegs war. Der Radler fiel einer Polizeistreife in der Hauptstraße auf, weil er in Schlangenlinien fuhr und dafür die gesamte Straße brauchte. Außerdem hatte er kein Licht an seinem Fahrrad. Auch bei der Kontrolle stellten die Polizisten alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Der Atemalkoholtest zeigte schließlich einen Wert von deutlich über 1,6 Promille an, berichtet die Polizei.

Der Mann musste sein Fahrrad stehen lassen und die Polizisten für eine Blutentnahme auf die Polizeiinspektion in Memmingen begleiten. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.