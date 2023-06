Ein 25-jähriger Autofahrer ist jetzt mit knapp 160 km/h über die B12 gerast. Die Polizei hat den Mann gestoppt.

Laut der Verkehrspolizei Kempten war der 25-jährige Mann, mit einem in Slowenien zugelassenen Auto, mit 158 km/h durch eine Geschwindigkeitskontrolle bei Kraftisried gefahren. Eine Streife der Polizei konnte den Mann in Kempten anhalten. Weil er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf der B12 um 58 km/h überschritten hatte, musste er eine Sicherheitsleistung von knapp 1.000 Euro hinterlegen. Zudem erhält der Mann zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat. Im Anschluss durfte der 25-Jährige seine Fahrt fortsetzen.

Über 40 Fahrer zu schnell auf B12 unterwegs

Insgesamt kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Kempten in der Zeit von 17 Uhr bis 21:45 Uhr 1.420 Fahrzeuge. 43 Autofahrer waren dabei zu schnell unterwegs. 21 Autofahrer müssen nun mit einer Verkehrswidrigkeitsanzeige rechnen, so die Polizei weiter.