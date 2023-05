48 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit lag ein Motorradfahrer am Sonntag, als er über die B310 bei Bad Hindelang heizte und dabei von der Polizei geblitzt wurde.

Die Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West nahm am Sonntag den Verkehr auf der B310 unter die Lupe. Ein besonderes Augenmerk legten die Beamten nach eigenen Angaben auf der Geschwindigkeit, mit der die Verkehrsteilnehmer unterwegs waren.

Motorradfahrer rast mit 148 km/h durch 100er-Bereich

Neben einigen Autofahrern, die sich nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h hielten, wurden auch zwei Motorradfahrer geblitzt. Ein Fahrer erhielt ein Verwarnungsgeld. Eine weitaus höhere Strafe kassierte der zweite Biker. Auf ihn kommt nun ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld über 320 Euro zu. Der Grund: Er raste mit 148 km/h über die Bundesstraße, obwohl dort nur eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erlaubt ist.

Großteil der Motorradfahrer ist ordnungsgemäß unterwegs

Die Polizisten kontrollierten insgesamt knapp 30 Bikerinnen und Biker. Der Großteil war ordnungsgemäß unterwegs, heißt es von Seiten der Polizei. Für zwei Motorradfahrer war die Fahrt an der Kontrollstelle allerdings vorbei. An beiden Maschinen waren unerlaubte Anbauteile verbaut, die jeweils zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Auf diese Fahrer kommen ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro und ein Punkt zu.