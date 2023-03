Ein 77-jähriger Geisterfahrer aus der Schweiz hat in der Nacht zum Samstag einen Unfall auf der A96 verursacht. Dabei hat sich ein 22-jähriger Autofahrer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, hatten mehrere andere Verkehrsteilnehmer den Geisterfahrer gegen 23:23 Uhr zwischen den Anschlussstellen Holzgünz und Mindelheim gemeldet. Der 77-Jährige war auf der Fahrbahn in Richtung München auf der Überholspur unterwegs.

22-jähriger Autofahrer muss Ausweichen und knallt in Leitplanke

Auf Höhe Mindelheim musste ein 22-jähriger Autofahrer dem Geisterfahrer so ruckartig ausweichen, dass der Mann mit seinem Auto mehrfach mit der Mittelschutzleitplanke kollidierte. Der 77-jährige Geisterfahrer ignorierte den Unfall jedoch und fuhr unbeirrt weiter. Kurze Zeit später konnte ein weiterer Verkehrsteilnehmer den 77-Jährigen dann stoppen, als dieser versuchte auf der Fahrbahn zu wenden.

Ein Leichtverletzter und mehrere tausend Euro Schaden

Der 22-jährige Autofahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. An der Leitplanke entstand ebenfalls ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Autobahn gesperrt

Die Autobahn A96 musste von der Feuerwehr Mindelheim für rund 1,5 Stunden gesperrt werden. Laut Polizei, war sich der Unfallverursacher nicht darüber im Klaren, dass er entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher. Zudem musste der Schweizer eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich bezahlen.