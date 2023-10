In der Nacht von Freitag auf Samstag sind in mehreren Wohngebieten in Gestratz gefälschte Strafzettel an geparkten Autos angebracht worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Die gefälschten Strafzettel stammen angeblich vom Polizeirevier Nürtingen (Baden-Württemberg) und sind mit einem QR Code versehen. "Die angegebenen Kontaktdaten des Polizeireviers sind nicht korrekt, das verwendete Deutsch ist fehlerhaft", teilt die Polizei mit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 08381/9201-0 mit der Polizeiinspektion Lindenberg in Verbindung zu setzen.