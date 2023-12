Betrüger haben sich am Freitag in Isny und Wangen als Spendensammler ausgegeben und Passanten in Isny und Wangen abgezockt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Vorweihnachtszeit ist Spendenzeit. Viele Menschen wollen an Weihnachten nicht nur ihren Liebsten eine Freude bereiten, sondern auch Menschen in Not etwas Gutes tun. Diese Spendenbereitschaft nutzten am Freitag Betrüger in Isny und Wangen eiskalt aus.

Vermeintliche Spendensammler bestehlen Menschen in Isny

Mindestens drei Männer sollen am Freitag gegen 11:30 Uhr mehrere Kunden in einem Laden in der Lindauer Straße in Isny angesprochen und um Spenden gebeten haben, berichtet die Polizei.

Als die Kunden ihre Geldbeutel herausholten, um zu spenden, gelang es den Tätern laut Polizei vereinzelt Geldscheine zu stehlen. Alle drei Männer hatten Klemmbretter mit angeblichen Spendenlisten dabei.

Beschreibung der Betrüger in Isny

Die Männer werden folgendermaßen beschrieben:

Täter eins: ca. 25 bis 35 Jahre alt 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß dunkles, kurzes Haar Hollywoodian Bart Kleidung: schwarze glänzende Jacke, schwarzer Pullover mit weißen Buchstaben auf der Brust, schwarze Hose und schwarze Schuhe

Täter zwei: ca. 40 bis 50 Jahre alt 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß dunkles Haare möglicherweise hell im oberen Bereich gefärbt Oberlippenbart Kleidung: schwarze Jacke, schwarze Hose und weiße Turnschuhe

Täter drei: ca. 20 bis 25 Jahre alt 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß schlank Kleidung: schwarzes Basecap mit weißer Aufschrift "Dolce", schwarze Jacke, schwarze Hose mit aufgerissenem linken Knie, schwarze Schuhe mit weißer Sohle



Vermeintlicher Spendensammler stiehlt Frau in Wangen Geldschein

Mit einer ganz ähnlichen Masche war ein Mann in Wangen im Allgäu in der Karl-Hirnbein-Straße unterwegs, berichtet die Polizei. Der Mann täuschte demnach gegen 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Ladengeschäfts vor, Spenden für "Schwerbehinderte und Taubstumme" zu sammeln. Eine 55-jährige Frau wollte einen Geldschein bei dem Mann wechseln. Doch als der Mann den Geldschein in der Hand hielt, flüchtete er in Richtung Bahnhof.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

Alter: Mitte/Ende 20

ca. 1,80 Meter groß

schwarze Jacke

schwarzes Haar

dunkler 3-Tage-Bart

dunkler Teint

Kleidung: braun/olivegrüne Jeans

Polizei in Wangen sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten

In beiden Fällen sucht die Polizei in Wangen nach möglichen Zeugen und Geschädigten. Sie sollen sich beim Polizeirevier Wangen im Allgäu unter der Telefon 07522/9840 melden.