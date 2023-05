Auf zwei Betrügerinnen ist am Donnerstag eine 65-jährige Frau in Kempten hereingefallen. Sie gaben sich ihr als Heilerinnen aus.

Zwei Frauen sprachen laut Polizei die 65-jährige am Donnerstagabend gegen 18:10 Uhr an der ZUM in Kempten an. Eine der beiden gab vor, eine Heilerin zu sein. Die zweite untermauerte dies. Sie behauptete, dass die Künste der Heilerin ihr selbst schon geholfen hatten.

Frau lässt vermeintliche Heilerin und Begleitung in ihre Wohnung in Kempten

Anschließend begleitete die vermeintlich geheilte Frau die 65-Jährige im Bus nach Hause, wo später auch die Heilerin selbst auftauchte. Die 65-Jährige sollte ihr gesamtes Bargeld und Schmuck zusammensuchen, erst dann könne die Heilerin für sie beten - auch um zu verhindern, dass deren Tochter in einen Unfall gerate.

Heilungsversuch stellt sich als Trickdiebstahl heraus

Die 65-Jährige glaubte der vermeintlichen Heilerin offenbar, suchte ihre Wertgegenstände - in mittlerer fünfstelliger Höhe - zusammen und übergab sie der Unbekannten. Die wickelte die Sachen in ein Paket, das die Frau anschließend drei Tage unter ihr Bett legen sollte. Noch am selben Abend stellte sich aber heraus, dass das alles nur Betrug war: Die Wertgegenstände waren weg. In dem Tuch befanden sich nur Papierschnitzel. Die "Heilerin" und ihre Komplizin waren da schon über alle Berge.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Frau beschreibt die beiden Betrügerinnen folgendermaßen:

Die vermeintliche Heilerin:

etwa 48 Jahre alt

blond-braune Haare, die bis zu den Schultern reichen

braune, große Augen

kleine, kräftige Statur

sie sprach nur Russisch

sie trug eine schwarze Hose, eine weiße Bluse und schwarze Schuhen mit Absatz

circa 50 Jahre alt

braune Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren

etwa 1,60 Meter groß

etwa 60 Kilogramm schwer

sie sprach nur Russisch

sie trug eine schwarze Hose und einem langen, hellbraunen Pullover

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer am Donnerstag, 25. Mai, gegen 18:00 Uhr an der ZUM, dem angrenzenden Park, der Königsstraße bis zum Forum, dem Bus der Linie 6 und der Hermann-von-Barth-Straße bis zur Serrostraße Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Polizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/99090 melden

Polizei gibt Tipps

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Die Betrüger haben es hauptsächlich auf Menschen abgesehen, die Russisch sprechen. In Teilen dieses Kulturkreises ist es laut Polizei durchaus üblich Heiler aufzusuchen, wenn man gesundheitliche Probleme hat.

Deshalb fordert die Polizei die Bevölkerung auf, diese Betrugsmasche vor allem in der russischsprachigen Bevölkerung bekannt zu machen, in dem man beispielsweise mit Verwandten und Nachbarn darüber spricht oder Warnungen über Messengerdienste teilt.

Wer ebenfalls von vermeintlichen Heilerinnen angesprochen wurde oder Opfer dieser Betrugsmasche geworden ist, soll die Tat bei der Polizei anzeigen.