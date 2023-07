Am Volksfest Bad Wimpfener Talmarkt kam es am Sonntag zu einem Großbrand. 16 Autos, die auf einem Feld parkten, brannten ab. Das Parken dort war aber verboten.

Beim Volksfest Bad Wimpfener Talmarkt hat es am Sonntagnachmittag gebrannt. Wie die Polizei berichtet, hatten mehrere Besucher des Bad Wimpfener Talmarktes ihre Fahrzeuge am Sonntagnachmittag auf einem Feldweg am Rande eines Stoppelfeldes geparkt. Aus bislang unbekannter Ursache entstand gegen 15:40 Uhr unter einem der Fahrzeuge ein Feuer.

20.000 Quadratmeter brennen nahe Volksfest Bad Wimpfener Talmarkt ab

Die Flammen breiteten sich schnell und massiv aus. Der Brand griff auf das angrenzende Stoppelfeld sowie auf weitere geparkte Autos über. Irgendwann brannte das Feld auf einer Fläche von ca. 20.000 Quadratmetern. Die Löscharbeiten der Feuerwehr gestalteten sich schwierig, da sich die Flammen immer wieder an neuer Stelle entfachten, berichtet die Polizei. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die B27 im Bereich des Brandorts voll gesperrt werden. Doch mit der Zeit schafften es die 85 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit ihren 17 Fahrzeugen den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

16 Autos von Feuer zerstört

Dennoch war der Schaden an den Autos verheerend. Eine genau Zahl kann noch nicht beziffert werden, aber insgesamt wurden 16 Fahrzeuge beschädigt. Elf Autos brannten sogar komplett aus.

Polizei ermittelt zur Brandursache: War es ein heißer Auspuff?

Einen Tag später stellen sich die Fragen, wie das Feuer ausgebrochen ist, und wer für den Schaden aufkommen muss. Zum Brandgeschehen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise könnte ein heißer Katalysator oder Auspuff das Feuer auf dem Feld ausgelöst haben.

Parken war auf dem Stoppelfeld verboten

Was den Sachschaden angeht, so ist noch unklar, ob Versicherungen den Schaden an den Fahrzeugen übernehmen. Denn, wie der SWR berichtet, teilten die Polizei, wie auch Bauhofleiter von Offenau (Kreis Heilbronn) mit, dass das Parken auf dem Feld verboten gewesen war und dort auch ein Durchfahrtsverbotsschild stand. Laut der Stadt Bad Wimpfen gab es zudem genug offizielle Parkplätze auf denen man sein Auto hätte abstellen können. Die waren allerdings kostenpflichtig. Der Preis für einen solchen Platz betrug 2,50 Euro. Das könnte ein Grund sein, warum so viele Autos abseits der offiziellen Parkplätze standen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs standen etwa 60 Fahrzeuge auf dem Stoppelfeld.