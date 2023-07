Seit einiger Zeit werden via Messenger und soziale Netzwerke Fake News über Einbrüche im Allgäu verschickt. Viele Menschen in der Region sind verunsichert. Aber: Die Polizei gibt Entwarnung.

Achtung Fake News: Angebliche Einbruchserie im Oberallgäu

Laut dem Polizeipräsidium Schwaben Süd-West kursieren in Messengerdiensten und sozialen Netzwerken derzeit Nachrichten über angebliche Einbrüche im Allgäu. Darin sei von sechs Menschen die Rede, die in Häuser einbrechen würden, auch wenn die Bewohner daheim seien. Weiter heißt es in den Mitteilungen, dass die Polizei einen blauen Transporter mit italienischem Kennzeichen suche. Mehrere Polizeiinspektionen im südlichen Oberallgäu, darunter in Sonthofen und Immenstadt, erhielten Kenntnis von den verbreiteten Falschmeldungen.

Blauer Transporter wird nicht gesucht

In einer Pressemitteilung teilt das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West jetzt mit, dass es sich bei diesen Nachrichten um Fake News handelt. Zuletzt hätte es im südlichen Oberallgäu keine Häufung von Einbrüchen gegeben. Und: Die Polizei sucht auch nicht nach einem blauen Transporter mit italienischem Kennzeichen.

"Aufeinander acht zu geben ist okay, aber diese Unsicherheit zu verbreiten, muss nicht sein", sagte Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West gegenüber all-in.de.

Fake-News auch im Unterallgäu unterwegs: Ausländische Fahrzeuge sollen verfolgt werden

Weiter ist derzeit eine Warnnachricht im Umlauf, die angeblich von der Polizei in Bad Wörishofen stammen soll. Laut der Nachricht fordert die Polizei die Bevölkerung dazu auf, die Lichter anzumachen und Fenster und Rollläden zu schließen. Außerdem sollten die Menschen Radio hören und ihre Umgebung beobachten. Notfalls sollen Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen verfolgt werden, bzw. die 110 oder konkret die Polizeiinspektion Mindelheim kontaktiert werden. Unter Umständen hängt diese Meldung mit einer Einbruchserie in Mindelheim zusammen.

Verfasser ist nicht die Polizei

Auch bei dieser kursierenden Meldung handelt es sich um eine Falschnachricht, die nicht von der Polizei verschickt wurde, so das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West. Bei verdächtigen Beobachtungen warnt das Präsidium außerdem vor Eigeninitiative - stattdessen sollten mögliche Straftaten bei der Polizei gemeldet werden.

Vorsicht vor solchen Nachrichten - Darauf müsst ihr achten

Grundsätzlich warnt die Polizei vor der Verbreitung solcher Nachrichten. Bevor eine derartige Meldung weitergeschickt wird, bittet die Polizei darum, folgende Punkte abzuklären:

Von wem stammt die Nachricht?

Gibt es in der Nachricht selbst eine Quellennennung?

Gibt es weiteren Quelle zur Behauptung (zum Beispiel eine polizeiliche Pressemeldung)?

Ist sie reißerisch aufgemacht?

Besteht der Verdacht, dass es sich bei der jeweiligen Nachricht um sogenannte Fake News handelt, dann empfiehlt die Polizei: Schickt die Meldung an entsprechende Faktencheck-Webseiten und sucht das Gespräch mit dem Absender der Nachricht - zumindest dann, wenn es sich um eine euch bekannte Personen handelt.