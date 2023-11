Im Internet kursiert ein Meldung, die vor einem Kidnapper warnt, der ein achtjährigen Mädchens in Bad Saulgau entführt haben soll. Diese Meldung ist Fake-News.

In verschiedenen sozialen Netzwerken in und um Bad Saulgau kursiert aktuell eine Meldung über die angebliche Entführung eines acht Jahre alten Mädchens in Bad Saulgau. Auf dem Bild des Internet-Posts sieht man einen Mann, der ein Mädchen mit pinker Jacke packt. Darunter steht: "8-jähriges Mädchen in Bad Saulgau gekidnappt! Erkennen Sie den Kidnapper? SIEHE VIDEO". Außerdem heißt es "Bitte aufpassen" und "Die Polizei bittet um Hilfe und sucht nach ihr!!!".

Polizei: Meldung ist Fake

Diese Meldung ist falsch! Eine derartige Straftat gibt es derzeit nicht, erklärt die Polizei. Deshalb bittet die Polizei auch nicht "um Hilfe bei der Suche" nach dem Mädchen. Zur Urheberschaft der Falschmeldung oder einem möglichen Motiv liegen der Polizei aktuell keine Erkenntnisse vor, entsprechende Ermittlungen wurden jedoch eingeleitet.

Polizei warnt vor Weiterleiten von Fake-Nachrichten

Die Polizei bittet eindringlich darum, derartige Nachrichten nicht unüberlegt und ungeprüft weiterzuleiten, sondern die Quellen und den Wahrheitsgehalt solcher gravierenden Meldungen zunächst zu verifizieren. Lässt sich das nicht aus seriösen Quellen bestätigen, sollte eine weitere Verbreitung unterlassen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann sich sogar eine Strafbarkeit aus einer unbedachten Weiterleitung ergeben.