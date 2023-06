Auf der A7 und A96 haben am Dienstag mehrere Autopannen die Polizei und Autobahnmeisterei in Atem gehalten. Insgesamt drei Fahrzeuge hatten im Laufe des Tages Probleme. Darunter auch zwei Sattelzüge.

Anhänger droht im Tunnel umzukippen

Zunächst blieb gegen 06:00 Uhr morgens auf der Überleitung von der A96 auf die A7 im Tunnel ein Sattelzug liegen. Der aus Richtung Lindau kommende LKW hatte Fertigteile für ein Haus geladen und drohte umzukippen. Bis Ladespezialisten aus Bregenz vor Ort waren, sicherte die Autobahnmeisterei Memmingen mit vier Fahrzeugen die Gefahrenstelle ab und sperrte dazu den rechten Fahrstreifen. Die Fahrbahn konnte laut Polizei erst gegen 12:00 Uhr wieder freigegeben werden.

LKW mit streikendem Motor bleibt auf A96 liegen

Am Nachmittag, gegen 15:00 Uhr konnte auf der A96 ein LKW wegen einer Motorpanne nicht mehr weiterfahren. Er blieb der Polizei zufolge kurz nach der Baustelle "Hochbrücke" bei der Anschlussstelle Memmingen-Nord auf der Standspur liegen. Die Autobahnmeisterei Mindelheim sicherte den LKW bis zum Eintreffen des Pannendienstes ab. Der Pannendienst brachte schließlich den Motor wieder zum Laufen und der LKW konnte seine Fahrt fortsetzen.

Reifenplatzer an Pferdeanhänger deckt Mängel auf

Schließlich hatte ein Pferdetransporter gegen 19:00 Uhr auf der A7 bei Illertissen eine Reifenpanne. Weil der geplatzte Reifen sich auf der linken Seite des Transporters befand, bat der Pannendienst die Polizei darum, die Stelle abzusichern. Der Reifenplatzer war der Polizei zufolge so heftig, dass der Bremsschlauch leicht beschädigt wurde. Bei der Begutachtung des Transporters stellte die Polizei allerdings einen Verschleiß an der Anhängerkupplung fest. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt. Allerdings erlaubten sie der 60-jährigen Fahrerin in langsamen Tempo zur nächsten Werkstatt zu fahren, um die Mängel beheben zu lassen. Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt der Panne kein Pferd in dem Anhänger.