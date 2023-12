Am Samstagmorgen zwischen 05:40 und 06:00 Uhr ist das Obere Tor in der Maximilianstraße in Mindelheim durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der Täter flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Laut Polizeiangaben entstand an der Leibung des Tores ein Streifschaden. Die Polizei geht davon aus, dass ein größeres Fahrzeug unerlaubt durch das Tor fuhr und dieses beschädigte. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher.

Zeugenaufruf

Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 08261/7685-0 mit der Polizei Mindelheim in Verbindung zu setzen.