Ein Radler hat am Sonntag eine Fußgängerin in Kaufbeuren sexuell belästigt. Er griff ihr an den Po. Als sich die Frau wehrte, rastete der Radler aus.

Ein Fahrradfahrer belästigte nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 11 Uhr eine Frau in Kaufbeuren. Die Frau ging den Blatterbachweg in Richtung Apfeltranger Straße entlang, als auf Höhe der Kemptener Straße ein unbekannter Radler zu der Frau aufschloss.

Fahrradfahrer belästigt Frau in Kaufbeuren sexuell

Plötzlich griff der Fahrradfahrer ihr an den Hintern. Die Frau wollte das nicht einfach so hinnehmen und wehrte sich gegen die Belästigung. Daraufhin kam es zu einem Gerangel zwischen der Frau und dem Radler. Dabei schlug der Unbekannte die Frau und trat ihr mit dem Fuß in den Bauch.

Beschreibung des Radlers in Kaufbeuren

Die Frau hatte anschließend Schmerzen im Bauchbereich. Den Unbekannten beschrieb sie folgendermaßen:

20 bis 30 Jahre alt

ca. 1,70 Meter groß

schlank

dunkel gebräunter Teint

schwarzes, kurzes Haar

er sprach deutsch mit ausländischem Akzent

er trug einen langen, roten Jogginganzug (Hose und Oberteil)

er war mit einem blauen Fahrrad unterwegs

Außerdem lag auf dem Gepäckträger eine Papiertüte.

Anderer Fahrradfahrer fährt ohne zu helfen vorbei

Während des Vorfalls und als die Frau sich lautstark bemerkbar machte, fuhr ein anderer etwa 60-jähriger Radfahrer an der Frau und dem unbekannten Fahrradfahrer vorbei, berichtet die Polizei. Der Radler hielt nicht an und kam damit auch nicht der Frau zu Hilfe.

Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Die Polizeiinspektion Kaufbeuren ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung gegen den Jüngeren der beiden Radfahrer. Und auch gegen den ca. 60-jährigen Radler ermitteln die Beamten wegen unterlassener Hilfeleistung.

Polizei Kaufbeuren sucht nach Zeugen

Zeugen oder Menschen, die Angaben zu den beiden Radlern machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Kaufbeuren melden. Die Polizeiinspektion Kaufbeuren ist unter der Telefonnummer 08341/9330 erreichbar.