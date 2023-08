In Stetten ist in der Nacht auf Mittwoch ein Fahrradfahrer tödlich verunglückt. Der 64-Jährige war nach ersten Erkenntnissen mit einem umgestürzten Baum zusammengestoßen und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Reanimation erfolglos

Ein Autofahrer hatte der Polizei zufolge den Mann leblos neben dem Baum liegen sehen und die Rettungsleitstelle in Krumbach angerufen. Noch während der Zeuge den Notruf wählte, trafen die zuvor hinzugerufenen Kräfte der Feuerwehr ein. Diese begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen, die kurze Zeit später vom Rettungsdienst und Notarzt übernommen wurden. Die Reanimation blieb leider erfolglos. Der Verunfallte verstarb noch vor Ort.

Radfahrer hat Baum wohl nicht gesehen

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 64-jährige Fahrradfahrer auf der Ortsverbindungsstraße von Stetten in Richtung Laubers gefahren. Die Polizei vermutet, dass er den über die Straße ragenden Baum übersehen hatte und mit diesem zusammengestoßen war. Dadurch trug er so schwere Verletzungen davon, dass er noch an der Unfallstelle starb. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Straße für mehrere Stunden gesperrt

Im Einsatz waren neben den Feuerwehren Stetten und Sontheim auch mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes, sowie zwei Streifenbesatzungen der Polizeiinspektionen Bad Wörishofen und Mindelheim. Während der Unfallaufnahme musste die Straße für mehrere Stunden gesperrt werden.