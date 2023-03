Feuerwehreinsatz in Füssen am Mittwochabend. Aufgrund eines nicht fachgerecht entleerten Aschenbechers hatte ein Müllsack in einer Bar Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer zwar bereits wieder gelöscht, allerdings sei das Gebäude noch massiv verraucht gewesen, so die Polizei in einer Mitteilung. Der Betreiber der Bar wird nun einen Anzeige erhalten und muss mit einem Bußgeld rechnen.