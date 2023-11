Am Samstagmorgen hat ein 23-jähriger Autofahrer auf de A96 bei Buxheim einen Unfall verursacht. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen leicht verletzt. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro.

Der Mann fuhr mit seinem Toyota gegen 08:20 Uhr auf der A96 von München kommend in Richtung Lindau. Am Autobahnkreuz Memmingen werden die zwei Fahrstreifen auf der Weiterführungsrampe in Richtung Lindau zu einer zusammengelegt. Die Polizei geht davon aus, dass der 23-Jährige die Ankündigungsschilder einfach übersehen hatte. Denn als der linke Fahrstreifen endete, zog er ruckartig nach rechts. Dort befand sich jedoch zu diesem Zeitpunkt eine 21-Jährige mit ihrem Audi.

Zwei Verletzte

Der 23-Jährige touchierte den Audi so stark, dass beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn schleuderten. Dabei wurden noch etliche Warnbaken und Verkehrszeichen umgefahren. Durch den Unfall wurde die 21jährige, sowie ihre 46-jährige Mutter leicht verletzt. Beide stark beschädigten Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Hoher Sachschaden

Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 45.000 Euro geschätzt. Zur Absicherung der Unfallstelle und technischen Hilfestellung war die Freiwillige Feuerwehr Memmingen und zur Verkehrsleitung die Autobahnmeisterei Mindelheim eingesetzt. Gegen den Unfallverursacher wurde nun ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.