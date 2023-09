In Bidingen ist am Montag ein Leichtkraftfahrzeug komplett ausgebrannt. Der Fahrer hatte, nachdem ihm ein verbrannter Geruch aufgefallen war, das Fahrzeug angehalten. Kurz nachdem er ausgestiegen war, stand das Auto in Flammen.

Der 17-Jährige war der Polizei zufolge auf der B472 in Richtung Rettenbach unterwegs, als ihm der verbrannte Geruch auffiel. Der junge Mann fuhr daraufhin in eine Nebenstraße. Kurz nachdem er ausgestiegen war, begann das Fahrzeug zu brennen.

30 Feuerwehrleute im Einsatz

Innerhalb kürzester Zeit brannte das Leichtauto aus. Zur Brandbekämpfung waren der Polizei zufolge 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bertoldshofen und Bidingen im Einsatz. Die Polizeiinspektion Marktoberdorf hat die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Stand war wohl ein technischer Defekt für den Brand verantwortlich.