Am Mittwoch hat ein unbekannter Autofahrer in einem weißen Mercedes auf der A7 bei Memmingen einen Unfall verursacht. Der Fahrer war beim Spurwechsel mit einem anderen Autofahrer zusammengestoßen. Anschließend flüchtete der Mercedesfahrer vom Unfallort.

Gegen 17:10 Uhr war ein 48-jähriger Mann mit seinem Auto auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs. Als er sich zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen und der Anschlussstelle Memmingen-Süd auf der Überholspur auf gleicher Höhe mit einem weißen Mercedes befand, zog dieser nach links und kollidierte mit dem Fahrzeug des 48-Jährigen.

Mercedes-Fahrer sucht das Weite

Der Polizeimeldung zufolge hatte der Fahrer des weißen Mercedes nach dem Zusammenstoß kurz auf dem Standstreifen angehalten und seinen Schaden begutachtet. Anschließend soll er sich aber einfach wieder in sein Fahrzeug gesetzt und davongefahren sein. Der 48-Jährige, der bei dem Unfall unverletzt blieb, konnte bei der Unfallaufnahme lediglich angeben, dass das Kennzeichen des weißen Mercedes mit "OF" (Offenbach) begann.

Auto des Unfallgegners muss abgeschleppt werden

An dem Auto des Unfallgegners entstand ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Weil er nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Unfalls. Wer sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder dem Tatfahrzeug machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 08331/100-311 mit der Autobahnpolizei Memmingen in Verbindung setzen. Die Beamten leiteten strafrechtliche Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den unbekannten Fahrer ein.