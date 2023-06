Einen Totalschaden an seinem Auto hat in der Nacht auf Mittwoch ein Fahranfänger in Unterthingau verursacht. Er wich einem Dachs aus und kam von der Straße ab.

Der 18-jährige Autofahrer war laut Polizei in der Nacht auf Mittwoch auf einer schmalen Straße südlich von Oberthingau (Landkreis Ostallgäu) unterwegs. Als ein Dachs die Straße querte, wich der Fahranfänger nach rechts in die angrenzende Wiese aus, schanzte über ein Fahrsilo und prallte schließlich gegen einen massiven Baumstumpf.

Autofahrer wird in Auto eingeklemmt und schwer an den Beinen verletzt

Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall eingeklemmt. Etliche Feuerwehrkräfte waren anschließend nötig, um ihn aus seinem Autowrack zu befreien. Der 18-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen an den Beinen zu. Die Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.

18-Jähriger saß alkoholisiert am Steuer seines Autos

An seinem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass der junge Fahrer alkoholisiert war. Er musste deshalb zur Blutentnahme. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.