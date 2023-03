Eine Explosion in Stuttgart hat am frühen Montagmorgen Anwohner der Köllestraße aus dem Schlaf gerissen. Ein Wohngebäude wurde bei der Explosion erheblich zerstört und stand in Flammen. Vier Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Eine 85-Jährige wird noch vermisst.

Kurz nach 03.00 Uhr setzten mehrere Menschen in Stuttgart West einen Notruf ab, weil es in der Köllestraße in Stuttgart zu einer Explosion gekommen sei. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, fanden sie ein stark beschädigtes Wohnhaus vor, das brannte. Die Ursache für die Explosion sei noch nicht mit Sicherheit geklärt, sagte Georg Belge, Amtsleiter der Feuerwehr Stuttgart, der Stuttgarter Zeitung. Es könnte sein, dass Gas explodiert sei.

Explosion in Wohngebäude in Stuttgart: vier Menschen verletzt

Vier Menschen, darunter zwei Kinder, wurden verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Eine 85 Jahre alte Frau wird derzeit noch vermisst.

Explosion beschädigt umliegende Häuser und Fahrzeuge

Durch die Explosion wurden auch umliegende Gebäude und Fahrzeuge beschädigt. Die Bewohner der umliegenden Gebäude mussten ihre Wohnungen kurzfristig verlassen, mittlerweile konnten sie aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Warum es zur Explosion kam, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.