Bei der Explosion auf einem Segelboot am Yachthafen Langenargen am Bodensee sind am Sonntag zwei Kinder und deren Vater verletzt worden.

Am Sonntag hat sich ein Unglück im Yachthafen Langenargen ereignet. Bei einer Explosion auf einem Segelboot sind drei Menschen leicht verletzt worden - unter den Verletzten sind zwei Kinder im Alter von vier und acht Jahren.

Segelboot am Bodensee hatte Elektromotor: Unfall während Ladevorgang

Laut einem Bericht des Polizeipräsidiums Ravensburg hat sich am Sonntagvormittag, gegen 10:50 Uhr der Akku des Elektro-Bootsmotors während eines Ladevorgangs entzündet. Das Segelboot war zum Zeitpunkt des Unfalls an einem Steg des BMK-Yachthafens vertäut.

Akku hatte zunächst ein Feuer an Bord ausgelöst

An Bord des Bootes befanden sich die beiden Kinder im Alter von vier und acht Jahren, die Eltern hielten sich in Sichtweite an Land auf. Der in der Kajüte befindliche Akku hatte zunächst zu qualmen begonnen und geriet dann schnell in Brand. Die Flammen seien weit über die Kajüte hinaus geschlagen, so die Polizei weiter.

Kinder von Bord gerettet - Akku explodiert auf Bodensee-Yacht

Mehrere Zeugen konnten die beiden Kinder unversehrt von dem brennenden Boot retten. Bei den Löschversuchen mit Feuerlöschern explodierte dann jedoch der Akku des Elektromotors. Dabei wurden der Vater und die beiden Kinder leicht verletzt. Der Mann musste im Anschluss vom Rettungsdienst zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Explosion am Bodensee: Glücklicherweise nur Leichtverletzte

Schwerere Verletzungen seien überraschenderweise ausgeblieben, heißt es seitens der Polizei weiter. Bei dem Brand auf dem Segelboot im Yachthafen von Langenargen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Feuer in einer der größten Marinas am Bodensee

Langenargen liegt am Nordufer des Bodensees im Bodenseekreis und ist rund acht Kilometer von Friedrichshafen entfernt. Der BMK-Yachthafen ist die zweitgrößte Marina am Bodensee und bietet rund 750 Liegeplätze.