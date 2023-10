Nach einem Exhibitionisten sucht die Polizei in Leutkirch. Der Mann entblößte sich am Dienstag vor zwei Fahrradfahrern.

Der Mann soll sich am Dienstag gegen 14:00 Uhr in der Straße "im Anger" in Leutkirch vor zwei Fahrradfahrern die Hose heruntergezogen haben, berichtet die Polizei.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

1,80 Meter groß

schlank

dunkelhäutig

schulterlanges Haar

dunkle Kleidung, insbesondere eine dunkle dicke Jacke

Stoffhut

Rucksack

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, sollen sich an die Polizei in Leutkirch unter der Telefonnummer 07561/84880 wenden.