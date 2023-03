Ein Exhibitionist in Friedrichshafen hat "sexuelle Handlungen an sich" vollzogen - mehr oder weniger öffentlich. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr im Bereich des Riedlewalds in Friedrichshafen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich ein unbekannter Mann hinter einem Baum neben dem Radweg parallel zur Colsmanstraße versteckte. Der Mann vollzog "augenscheinlich sexuelle Handlungen an sich", heißt es im Polizeibericht. Dabei soll er nur wenige Meter von Passanten gestanden haben, die offenbar nichts von dem Geschehen mitbekamen.

Die Beschreibung des Exhibitionisten:

etwa 20 bis 25 Jahre alt

trug einen Oberlippenbart

bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke - der äußeren Erscheinung nach Arbeitskleidung, wie sie in Garten- oder Landschaftsbaubetrieben üblich ist.

trug eine schwarze Strickmütze.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Exhibitionismus: Eine Straftat - nur bei Männern!

Bei Exhibitionismus sind nahezu alle Täter männlich. Die Opfer sind häufig Frauen oder Kinder. Dazwischen gibt es gelegentlich Meldungen von großen Sportevents und sogenannten Flitzern. Die Reaktionen auf solche Nachrichten reichen dabei von Schmunzeln über Kopfschütteln bis hin zu wütenden Kommentaren in sozialen Netzwerken - letzteres besonders dann, wenn Kinder betroffen sind. Exhibitionismus ist strafbar, allerdings nur für Männer. Im Strafgesetzbuch (StGB) § 183 "Exhibitionistische Handlungen" heißt es: "Ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft." In einem Podcast auf all-in.de haben wir mit Birthe Hildebrand-Möller darüber gesprochen, was vor allem Männer dazu bringt, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren und sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Sie ist Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie und Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Chefärztin und ärztliche Direktorin der Helios-Privatklinik Allgäu, Akutklinik für Psychosomatik in Bad Grönenbach.