Ein unbekannter Exhibitionist hat am Montagvormittag eine Joggerin in Babenhausen (Landkreis Unterallgäu) belästigt. Die Polizei sucht den Mann.

Laut der Polizei in Memmingen war die 36-jährige Frau gegen 10 Uhr beim joggen auf dem Schöneggweg unterwegs und bemerkte an einem Feldweg einen unbekannten Mann. Der Mann spielte an seinem Geschlechtsteil herum und starrte die 36-Jährige dabei an.

Die Joggerin ergriff daraufhin die Flucht in Richtung Ortseingang und alarmierte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnte sich der Mann vom Tatort entfernen und konnte nicht mehr gefunden werden.

Nach Angaben der Polizei war der Mann etwa 55 Jahre alt, rund 175 cm groß, schlank und war mit einer blauen Jeanshose und einem weißen Polohemd bekleidet. Er war mit einem dunklen PKW mit OF-Kennzeichen für Offenbach unterwegs.

Auch interessant für dich: Nicht nur Durstlöscher

Mann löscht auf Autobahn brennendes Auto mit Bier

Wer Hinweise zu dem Täter gegen kann, soll sich bitte mit der Polizei in Memmingen in Verbindung setzen. Die Telefonnummer lautet 08331-1000.