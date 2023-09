In Memmingen hat ein unbekannte Exhibitionist zwei Frauen belästigt. Tatort ist ein Spielplatz am Kaisergraben

Der unbekannte Mann hatte sich bereits am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr am Spielplatz in der Parkanlage Kaisergraben gegenüber zwei Frauen entblößt. Laut der Polizei nahm der Unbekannte zudem noch "sexuelle Handlungen" an sich vor. Anschließend setzte sich der Mann auf sein Rad und fuhr auf die beiden Frauen zu, die sich selbst auf dem Spielplatz befanden. Diese verließen daraufhin den Spielplatz.

Polizei bittet um Hinweise: So sieht der Exhibitionist aus

Die Polizei Memmingen ermittelt nun gegen den unbekannten Täter. Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, sollen sich unter der Telefonnummer 08331/1000 melden. Der Täter ist etwa 30 Jahre alt und circa 175 cm groß. Er trug eine helle Baseball-Kappe, eine lockere schwarze Hose, ein helles T-Shirt und war mit einem Fahrrad mit Gepäckträger unterwegs. Zudem soll er ein nord-, bzw. westeuropäisches Aussehen haben.