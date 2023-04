Feuerwehreinsatz am Freitagabend in Kempten. Eine 64-jährige Frau musste im Anschluss ins Krankenhaus.

Laut Polizei wurde die Integrierte Leitstelle Allgäu gegen 20:40 Uhr über eine Rauchentwicklung in einer Dachgeschosswohnung in Kempten informiert. Feuerwehr und Polizei machten sich daraufhin sofort auf den Weg zum Einsatzort.

Essen auf Herd vergessen - Frau aus Kempten im Krankenhaus

In der betroffenen Wohnung fanden die Einsatzkräfte dann schlafende Frau in den verrauchten Räumen. Diese hatte zuvor Essen auf dem Herd erwärmen wollen, war dann jedoch eingeschlafen. Die stark alkoholisierte Frau musste mit einer Rauchgasvergiftung in das Klinikum Kempten gebracht werden.