Am Montagvormittag meldete ein aufmerksamer Anwohner einen ausgelösten Rauchwarnmelder in einer Wohnung in der Kemptener Straße. Nachdem dort niemand öffnete, wurde die örtliche Feuerwehr und die Polizei zur Wohnung hinzugerufen. Die Feuerwehr konnte die Wohnungstüre unbeschadet öffnen.

Essen auf Herd vergessen

Der Grund für den ausgelösten Rauchwarnmelder konnte schnell festgestellt werden. Auf dem angeschalteten Herd befand sich angebranntes Essen, was die 78-jährige Bewohnerin beim Verlassen der Wohnung offensichtlich vergessen hatte. Die Bewohnerin kam während des Einsatzes zurück und muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.