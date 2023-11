Seine Haltestelle verpasst hat am Dienstag ein sechsjähriger Junge im Ostallgäu. Statt daheim in Untrasried landete er bei der Polizei in Marktoberdorf.

Am Dienstag gegen 17:00 Uhr verständigte ein Schulbusfahrer die Polizei Marktoberdorf, weil in seinem Bus noch ein sechsjähriger Junge saß, auf dessen Fahrkarte Untrasried als Endstation angegeben war. Der Sechsjährige hatte offenbar seine Haltestelle verpasst und war zu weit mit dem Bus gefahren.

Er war allerdings nicht sehr gesprächig, heißt es im Polizeibericht. Der aufmerksame Busfahrer brachte ihn schließlich zur Dienststelle der Polizei Marktoberdorf, wo die Beamten die Adresse des Jungen ausfindig machten.

Polizei-Streife bringt sechsjährigen Jungen nach Hause

Eine Polizei-Streife brachte den Sechsjährigen anschließend zu seiner Mutter nach Hause. Die war sichtbar erleichtert, als die Polizei mit ihrem Sohn vor der Haustür stand. Weil er bereits vor Stunden Zuhause hätte eintreffen müssen, hatte sie ihn schon als vermisst gemeldet.