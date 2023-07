Nach dem heftigen Unwetter in der Nacht zum Mittwoch hat die Allgäuer Polizei eine erste Bilanz gezogen: Das Einsatzaufkommen war enorm.

Laut dem Polizeipräsidium Schwaben Süd-West erreichten die Einsatzzentrale allein in den Nachtstunden rund 550 Notrufe. Insgesamt registrierte die Polizei zwischen Dienstagmorgen und Mittwochfrüh etwa 800 Einsätze binnen 24 Stunden. Dies seien drei dreimal mehr Einsätze als an einem normalen Tag, so das Präsidium.

Unwettereinsätze: Häufig Feuerwehr gefordert

Viele der Einsätze liefen allerdings ohne Beteiligung der Polizei vor Ort ab. Grund dafür: Häufig habe es sich um heruntergefallene Äste, Bäume auf der Straße oder umgewehte Verkehrszeichen gehandelt.

Bei Marktoberdorf: Zwei Frauen bei Einsturz von Zirkuszelt verletzt

Einen größeren Einsatz gab es in der Unwetter-Nacht aber in Biessenhofen bei Marktoberdorf. Zwei Frauen im Alter von 25 und 33 Jahren wollten ein Zirkuszelt mit zusätzlichen Seilen abspannen. Eine heftige Orkanböe riss dabei allerdings das Zelt um und begrub die beiden Frauen unter sich. Eine der Verletzten musste von der alarmierten Feuerwehr befreit werden. Laut der Polizei wurden beide Frauen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Blitzeinschlag in Leipheim? Dachstuhl brennt

In Leipheim im Landkreis Günzburg ist gegen 23:50 Uhr vermutlich ein Blitz in ein Zweifamilienhaus eingeschlagen und löste einen Dachstuhlbrand aus. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Verletzte gab es hier glücklicherweise nicht.

Sturm wirft Baum um: Frau bei Bad Grönenbach in Auto eingeklemmt

Auch bei Bad Grönenbach ist eine Person durch das Unwetter verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine dreiköpfige Familie mit langsamer Geschwindigkeit auf der Kreisstraße von Zell in Richtung Bad Grönenbach unterwegs, als ein Baum umkippte und auf das Auto fiel. Die 47-jährige Beifahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Frau nur leicht verletzt. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der umgekippte Baum hatte einen Stammdurchmesser von rund 40 Zentimetern.

Weitere Einsätze wegen Unwetter in den Morgenstunden

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs waren die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei dann erneut verstärkt gefordert. Gründe dafür waren ein weiteres Unwetter und die Tatsache, dass viele Verkehrshindernisse erst aufgrund des aufkommenden Berufsverkehrs gemeldet wurden. Ein abschließende Bilanz sei deswegen noch nicht möglich, so das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West weiter.