Schon zum zweiten Mal sind Einbrecher in das Vereinsheim des SV Nonnenhorn eingedrungen. Dieses Mal klauten die Täter einen Fernseher.

Am letzten Freitag wurde der Polizei bereits ein Einbruch in das Vereinsheim des SV Nonnenhorn mitgeteilt. Am Dienstagvormittag meldete gegen 11:00 Uhr dann ein Verantwortlicher des SV Nonnenhorn erneut einen Einbruch. Der Polizeimeldung zufolge waren die Täter über ein Fenster eingestiegen und hatten einen Fernseher geklaut.

Polizei geht von zwei Tätern aus

Bei der Untersuchung des Tatorts stellten die Beamten fest, dass es sich mindestens um zwei Täter gehandelt haben muss. Die Unbekannten drangen auf der Westseite in das Vereinsheim ein. Zum Abtransport öffneten sie von innen ein Garagentor.

Möglicher Tatzeitraum

Die Ermittler grenzen den Tatzeitraum auf die Zeit vom Montagabend, 22:00 Uhr bis Dienstagvormittag, 11:00 Uhr, ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Diebstahl machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Lindau unter der Nummer 08382/9100, in Verbindung zu setzen.