In Vorarlberg ist es am Dienstag wieder zu Murenabgängen und Steinschlägen gekommen. In Braz wurde eine Brücke beschädigt, drei Gebäude mussten evakuiert werden. In Brand wurden bei dem Murenabgang mehrere Bäume in einem Waldstück entwurzelt.

Gegen 17:00 Uhr lösten sich in Außerbraz (im Bereich der Parzelle Varsär/Langerstein) 0,5 bis 1 m3 große Felsbrocken, die sich in Richtung der dortigen Wohngebäude und Ställe abgingen. Laut Polizei wurde dabei eine Zufahrtsbrücke leicht beschädigt. Es wurde niemand verletzt. Auch die Wohn- oder Betriebsgebäude wurden nicht beschädigt. Zwei Wohngebäude und ein Stall mussten allerdings nach der Begutachtung durch den Landesgeologen vorläufig evakuiert werden.

19 Feuerwehrleute im Einsatz in Braz

Am heutigen Mittwoch soll die Lage erneut begutachtet werden. Am Einsatzort waren neben dem Bürgermeister und dem Landesrat auch 19 Feuerwehrleute, jeweils drei Einsatzkräfte der Sicherheitswacht Bludenz und der Bundespolizei, sowie ein Polizeihubschrauber mit zwei Beamten und ein Mitarbeiter der Wildbach- und Lawinenverbauung.

Forstweg in Brand wird gesperrt

In Brand kam es gegen 17:20 Uhr in einem Waldstück zu einem Steinschlag, beziehungsweise Murenabgang. Nach Angaben der Polizei lösten sich dort "medizinballgroße" Felsbrocken. Dabei wurden mehrere Bäume entwurzelt. Auch bei diesem Murenabgang wurden glücklicherweise keine Menschen verletzt oder Gebäude beschädigt. Allerdings musste der Forstweg in diesem Bereich gesperrt werden. Die Bundespolizei war mit einem Polizeihubschrauber im Einsatz. Neben dem Bürgermeister waren auch drei Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Murenabgang in Tschagguns

Bereits in der Nacht auf Dienstag ist es in Tschagguns zu einem Murenabgang gekommen. Insgesamt waren 22 Feuerwehrleute vor Ort. Auch hier hatten die Anwohner Glück.