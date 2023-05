Unbekannte Täter sind am Sonntag in ein Unternehmen in Erkheim eingebrochen und haben im Anschluss auch noch ein Auto gestohlen.

Nach Angaben der Polizei drangen der oder die Täter am Sonntag zwischen 1:30 Uhr und 9 Uhr morgens in den Handwerksbetrieb in der Memminger Straße ein. Dabei nahmen sie auch einen Autoschlüssel an sich und fuhren mit einem der Firmenwagen davon.

Einbruch in Erkheim: Nissan gestohlen

Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen weißen PKW der Marke Nissan, Modell NV 200. Das Fahrzeug hat ein Mindelheimer Kennzeichen. Die Polizei Mindelheim bittet um Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Autos. Die Telefonnummer lautet 08261-7685-0.