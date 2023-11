In Weilheim ist ein Rentner Opfer eines Schockanrufs geworden. Die Täter hatten den Mann unter Druck gesetzt und so dazu gebracht, einen fünfstelligen Bargeldbetrag zu übergeben.

Die Betrüger hatten den Mann am Dienstag am Telefon stundenlang in Gespräche verwickelt. Der Polizei zufolge hatten sich die Täter als Mitarbeiter einer Behörde ausgegeben und ihm die für die Masche übliche Lügengeschichte aufgetischt. Seine Tochter solle demnach einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben. Um eine drohende Haft der Tochter abzuwenden, müsse eine hohe Kaution hinterlegt werden.

Rentner übergibt Bargeld an unbekannte Geldabholer

Schließlich übergab der Rentner am Abend, nahe des Weilheimer Bahnhofs, Bargeld im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobereichs an einen unbekannten Mann und eine unbekannte Frau. Die offenbar für organisierte Kriminelle agierenden Abholer verschwanden im Anschluss mit der Beute.

Beschreibung der Verdächtigen

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Ermittler suchen nach den unbekannten Geldabholern, die der Polizeimeldung zufolge folgendermaßen beschrieben werden:

Beschreibung des männlichen Abholers:

Südländische Erscheinung

Ca. 165 cm groß

Ca. 40 bis 45 Jahre alt

Mehrtagesbart, er trug dunkle Kleidung

Beschreibung der weiblichen Abholerin:

Ca. 160 cm groß

Sie trug ein gelbes Oberteil, einen hell-dunkel gemusterten Rock und eine Strumpfhose

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die folgende Fragen beantworten können, sich unter der Telefonnummer 08031 / 200-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Wer hat die oben beschriebenen Personen am 28. November, zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr im Nahbereich des Bahnhofs Weilheim gesehen?

Wer kann Hinweise zur Identität dieser Person(en) geben?

Wer hat zur relevanten Zeit verdächtige Fahrzeuge im Nahbereich des Bahnhofs bzw. dessen Parkplatz gesehen?

Wer hat sonst sachdienliche Informationen, die zur Tataufklärung dienen können?

Das rät die Polizei

Im Bereich Weilheim-Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen kam es am Dienstag über den Nachmittag verteilt zu einer Vielzahl betrügerischer Anrufe. In den meisten Fällen reagierten die potentiellen Opfer richtig, indem sie das Telefonat beendeten und die Polizei informierten. Die Polizei warnt immer wieder vor der Masche und gibt Verhaltenstipps: