Es wurde dunkel und schneite: Ein Mann hat sich am Sonntagabend am Untersberg in den Berchtesgadener Alpen verstiegen. Bergwacht und Polizei retteten ihn.

Die Bergwacht Marktschellenberg und die Besatzung des Polizeihubschraubers „Edelweiß 2“ haben am späten Sonntagabend auf der Südostseite des Untersbergs in den Berchtesgadener Alpen einen 63-Jährigen aus Baden-Württemberg gerettet.

Der 63-Jährige war von der Kargrabenhöhle kommend in Richtung Thomas-Eder-Steig unterwegs. Im Steilhang gute zehn Meter unterhalb des Steigs kam er dann laut Bergwacht Marktschellenberg wegen Dunkelheit und Neuschnees nicht mehr weiter.

Der Notruf des Mannes ging gegen 19.50 Uhr bei der Leitstelle Traunstein ein, die daraufhin die Bergwacht alarmierte. Die Einsatzstelle selbst lag in den Wolken. Deshalb setzte die Besatzung des Hubschaubers „Edelweiß 2“ vier ehrenamtliche Bergretter am Landeplatz an der Toni-Lenz-Hütte unterhalb der Nebeluntergrenze ab. Diese machten sich dann eine gute halbe Stunde lang zu Fuß auf den Weg zu dem Mann.

Bergwacht rettet Mann am Untersberg

Die Retter konnten mit dem Mann schließlich Rufkontakt herstellen und ihn dann auch direkt treffen. Sie brachten den unverletzten Mann schließlich seilgesichert zum Steig hinauf und begleiteten ihn dann zur Hütte. Dort holte der Hubschrauber Retter und Geretteten ab und flog sie zurück ins Tal. Kurz vor Mitternacht war die Aktion dann beendet.

Insgesamt waren sechs Bergretter im Einsatz, die unter anderem auch den Kerosinanhänger aus Berchtesgaden holten und „Edelweiß 2“ wieder nachtanken mussten.

Die Bergwacht appellierte an Wanderer, Kletterer und andere Bergsportler, bei Touren den möglichen Schnee und die jetzt früher einbrechende Dunkelheit zu berücksichtigen.